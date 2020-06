Lied en videoclip om Paddepoelsterbrug terug te krijgen

nieuws

Foto: still uit videoclip

Zanger Harry Niehof heeft een lied uitgebracht waarmee opgeroepen wordt om de Paddepoelsterbrug snel te herstellen.

De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 aangevaren door een vrachtschip. Sindsdien is de verbinding over het Van Starkenborghkanaal gestremd. Fietsers en wandelaars vanuit het noorden van de provincie die richting de stad willen moeten om fietsen via Dorkwerd of de Walfridesbrug. Plannen om de brug terug te plaatsen zijn nog altijd met vraagtekens omhuld. Rijkswaterstaat is bezig met plannen voor een tijdelijke brug van negen meter hoog. De gemeente is enkele weken geleden gestart met de aanbesteding van de sloop van de laatste Paddepoelsterbrug-restanten.

Harry Niehof is in zijn lied duidelijk: de brug moet terugkomen. In de videoclip, die gemaakt is door Ji Sinsie Bauman, zien we Niehof fietsen door het mooie weidse Groninger land. De fietstocht wordt wreed onderbroken als Niehof op een gegeven moment niet verder kan omdat er een brug weg is.

De videoclip is hier te bekijken en te beluisteren