‘Lelylijn kan de Nederlandse economie redden na coronacrisis’

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

Een grote investering als de aanleg van de Lelylijn kan de Nederlandse economie redden van de gevolgen van de coronacrisis. Dat zegt directeur Ton Schroor van VNO-NCW Noord maandag tegen RTV Drenthe.

Volgens berekeningen van de belangenorganisatie van ondernemers in het Noorden gaat de Nederlandse economie te maken krijgen met de diepste dip in honderd jaar tijd. “Hard de crisis in, betekent hard de crisis uit”, zegt Schroor. Daarmee bedoeld de voorzitter dat er fors geïnvesteerd moet worden om de economie op te schrikken en in een stroomversnelling te brengen. “We kijken of er grote investeringen zijn die een grotere regionale impact hebben op de economie.”

“Lelylijn zorgt voor een structuurschok”

Schroor denkt daarbij aan de aanleg van de Lelylijn. Dit is een snelle spoorverbinding van Groningen via Drachten en Heerenveen naar Flevoland. Plannen om deze verbinding aan te leggen zijn er al lange tijd maar worden de laatste jaren steeds vaker genoemd als grote impuls voor de noordelijke economie. “De Lelylijn zorgt voor een structuurschok. Het zorgt ervoor dat we meer bedrijven naar Noord-Nederland krijgen en dat meer mensen hier gaan wonen, maar ook dat mensen die in de randstad wonen hier gaan werken. Het zorgt voor een hele nieuwe economische dynamiek.”

Levensbelang

Volgens de voorzitter is het aanleggen van een snelle spoorverbinding het ideale voorbeeld van een grote impuls voor de economie. “Dit soort investeringen zorgt ervoor dat we ook in de hele economie een boost gaan krijgen. Daarnaast is het van levensbelang voor Noord-Nederland en levert het ook een oplossing voor een ander Nederlands probleem: de woningmarkt”, aldus Schroor.