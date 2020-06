Lege schappen mogelijk bij Action door coronacrisis

nieuws

Foto: DimiTalen - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31412350

Bezoekers van winkelketen Action kunnen de komende tijd geconfronteerd worden met lege schappen en goederen die niet op voorraad zijn. Dat bevestigt de keten donderdagochtend aan BNR.

Het bedrijf heeft te maken met leveringsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis. Distributiecentra in Polen, Duitsland en Frankrijk zijn wekenlang op slot geweest vanwege de coronamaatregelen die in deze landen genomen werden om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Daarnaast heeft men te maken met vertraging van leveringen uit China. Op dit moment zijn de meeste distributiecentra weer open. Om de problemen onder controle te houden werd besloten om de aanwezige voorraden te verdelen over de diverse filialen in Europa. Hierdoor beschikt niet iedere winkel over een honderd procent voorraad, hoewel dit per winkel en per regio sterk kan verschillen. Volgens een woordvoerder is in het slechtste geval vijftien procent van het assortiment niet op voorraad.

In Groningen heeft de Action filialen in de Reitdiephaven, aan het Wielewaalplein en aan het Hoornsediep.