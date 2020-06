Leerlingen Heyerdahl College kunnen thuis aan de slag met Praktijkbox

nieuws

Reilley krijgt uit handen van zijn mentor de praktijkbox. Foto: Heyerdahl College

Leerlingen van het Heyerdahl College uit Stad hebben deze week een Praktijkbox ontvangen. Met de box kunnen ze praktijkopdrachten van de sectorvakken thuis maken.

Alle 130 leerlingen van klas 1 tot en met 4 ontvangen de Praktijkbox. Het uitdelen van de box is mogelijk vanwege de samenwerking tussen de VINCI Foundation en het Heyerdahl College. Sinds maart krijgen de leerlingen thuis onderwijs en al snel bleek dat veel scholieren thuis niet de middelen tot hun beschikking hebben om praktijkopdrachten uit te voeren. Met de Praktijkbox is dit wel mogelijk. “Ze kunnen de box de komende weken gebruiken maar ook gedurende de zomervakantie”, vertelt Liselot van der Mei van de school. “Dit betekent niet dat ze in de zomer verplicht aan het werk moeten en ze zullen dan ook geen opdrachten krijgen, maar als ze dat willen kunnen ze ook in de vakantie met de spullen aan de slag.”

Ondanks dat de coronamaatregelen sinds 1 juni voor middelbare scholieren versoepeld zijn krijgen de leerlingen van het Heyerdahl één ochtend in de week fysiek onderwijs in het schoolgebouw. Op de overige dagen volgen ze onderwijs op afstand. De box kan van scholier tot scholier verschillen. Iemand die de specialisatie Dienstverlening en Zorg volgt krijgt bijvoorbeeld een kappershoofd waarmee kapsels geoefend kunnen worden. Iemand die Algemene Techniek volgt krijgt een rolmaat, hamer en schroevendraaiers.

VINCI Foundation

De VINCI Foundation bestaat uit verschillende bedrijven uit het land die samen met hun medewerkers strijd voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven.