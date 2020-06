Lastig om coronaregels in horeca blijvend na te komen maar geen bekeuringen

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Horeca-ondernemers worden zelden beboet als gasten zich niet aan de coronamaatregelen houden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad waar de krant vrijdag over bericht.

Het AD onderzocht in 56 gemeenten, waaronder in de gemeente Groningen, het boetebeleid jegens de horeca. Sinds 1 juni mag de horeca weer gasten ontvangen maar daarbij moet het zich wel houden aan strenge maatregelen. Zo moeten op terrassen de tafeltjes op anderhalve meter afstand van elkaar staan en mogen gasten niet rondlopen. In de gebouwen wordt gewerkt met een maximumaantal gasten waarbij van tevoren gereserveerd moet worden. Uit het onderzoek blijkt dat horeca-ondernemers maar zelden beboet worden als er overtredingen worden geconstateerd. In de 56 gemeenten werd geen enkele bekeuring uitgedeeld, wel werden er 141 waarschuwingen gegeven.

“Het is lastig om de coronaregels in de horeca blijvend na te komen”, laat een woordvoerder van de gemeente Groningen in de krant weten. “Zeker als er wat meer gedronken is en het later op de avond wordt.” Ook in de andere 55 gemeenten wordt geconstateerd dat met name in de afgelopen weken gasten zich steeds minder goed aan de regels houden. Toch is dat voor de gemeenten geen reden om te gaan beboeten. “We streven niet naar een meetlintsamenleving”, zegt een woordvoerder van de gemeente Uithoorn. Koninklijke Horeca Nederland laat weten blij te zijn met de onderzoeksresultaten omdat daarmee duidelijk wordt dat er alleen bij excessen wordt opgetreden.