Langste dag van het jaar verloopt aangenaam

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Groningen beleeft zaterdag de langste dag van het jaar. Dit betekent dat het na zaterdag weer vroeger donker wordt hoewel dat in het begin nog nauwelijks merkbaar zal zijn.

De langste dag wordt zaterdagavond om 23.43 uur bereikt. Op het hoogtepunt van de zomerzonnewende bereikt de zon vanuit de aarde gezien de meest noordelijke positie en staat dan recht boven de zogeheten Kreeftskeerkring. Door de hoek die de aarde met de zon maakt staat de Noordpool zaterdag meer naar de zon gericht dan op welke andere dag van het jaar dan ook. In Groningen gaat de zon zaterdagavond om 22.05 uur onder. Zondagochtend komt de zon om 05.06 uur weer op. Na deze korte nacht gaan de nachten weer lengen. Eerst gebeurt dit heel langzaam met slechts een paar seconden per dag. Eind september worden de stappen met vier minuten per dag groter.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat de zomerzonnewende qua temperatuur aangenaam verlopen. “Zaterdag is het eerst nog bewolkt, in de middag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af waarbij de temperatuur de 20 graden aantikt. Zondag en maandag wordt het 22 graden, blijft het droog en is er veel ruimte voor de zon. Vanaf dinsdag wordt het zeer warm tot mogelijk tropisch waarbij de dertig graden gepasseerd gaat worden.”

