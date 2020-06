Landschapsbeheer herstelt pingoruïnes bij Appèlbergen

sport

Foto: Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen krijgt in totaal 250.000 euro aan subsidie om pingoruïnes in en rond de Appèlbergen (tussen Haren en Glimmen) te herstellen. De ringvormige restanten van de laatste ijstijd bevatten archeologische informatie en zijn een oase voor bloemen en planten.

Landschapsbeheer Groningen werkt bij het herstel samen met Landschapsbeheer Drenthe. De subsidie van in totaal bijna 250.000 euro is afkomstig van de gemeente en de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Een pingoruïne ziet er uit als een soort ringvormige krater. Een pingo is een heuvel in het landschap waaronder zich een ijslens bevond in de laatste ijstijd. Zo’n 10.000 jaar geleden werd het klimaat warmer en smolten de ijslenzen. Hierdoor bleven laagtes achter in het landschap. In de overgebleven laagtes kwam veenvorming op gang, waarin veel materiaal en informatie te vinden is over bijvoorbeeld de vegetatie, het klimaat en de landbouw van toen. Ze zijn verder een oase voor de vlinders, bijen, andere insecten en vogels.