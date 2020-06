Lachgas voor consumenten wordt nagenoeg volledig verboden

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Er komt een verbod op het gebruik van lachgas in gasflessen en grote hoeveelheden patronen door consumenten. Dat staat in een plan van staatssecretaris Paul Bolhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid.

Aanleiding voor het verbod is een advies waaruit blijkt dat recreatief gebruik van lachgas tot schade kan leiden. Overmatig gebruik kan bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. Volgens Blokhuis wordt lachgas de laatste tijd steeds vaker gebruikt door jongeren waarbij de hoeveelheden ook steeds verder toenemen. Behalve problemen voor de eigen gezondheid ontstaan er hierdoor ook steeds vaker ongelukken in het verkeer. Het afgelopen jaar zijn er in de gemeente Groningen verschillende ongelukken gebeurd waarbij lachgas een rol speelde. Onder andere op 24 januari toen een auto kantelde op de N370.

In het plan van Blokhuis staat dat consumenten alleen nog lachgas in ampullen mogen kopen en bezitten om slagroom mee te kloppen. Alleen voor mensen van achttien jaar en ouder is de aankoop van één verpakking van maximaal tien ampullen toegestaan. Het gebruik van lachgas blijft wel toegestaan voor de ‘eigenlijke toepassingen’ als geneesmiddel, in de horeca en in de auto-industrie. Het plan van Blokhuis ligt sinds vrijdag ter inzage waarbij mensen commentaar mogen leveren.