Laatste kans om seizoenkaarten FC Groningen te verlengen

sport

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - Vitesse

Supporters van FC Groningen hebben dit weekeinde nog de tijd om hun seizoenkaart te verlengen. Daarna gaan de kaarten in de vrije verkoop.

FC Groningen heeft inmiddels ruim zevenduizend seizoenkaarten verkocht. Daarvoor werden diverse acties opgestart met onder meer steun van veel oud voetballers van FC Groningen.

Het is door de coronacrisis nog lang niet zeker of er publiek bij de wedstrijden in de eredivisie toegestaan worden. Desondanks steunen veel supporters de club door de kaarten te kopen. FC Groningen zit door de crisis in financiële problemen. Elf medewerkers werden ontslagen en spelers, staf en directie hebben een loonoffer gebracht,