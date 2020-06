“Laat broodfokkers de hondenbelasting van minima betalen”

nieuws

Laat fokkers van honden de hondenbelasting van minima betalen door middel van een hoger kenneltarief. Zo klinkt een motie die drie fracties woensdag indienen bij de bespreking van de hondenbelasting.

De motie wordt ingediend door de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA. De zogenoemde broodfok moet meer belast worden en de opbrengsten daarvan moeten ten goede komen aan de minima. Zo komt extra ruimte vrij voor vrijstelling en wordt een signaal gegeven dat de broodfok aan banden moeten worden gelegd.

Volgens raadslid Terence van Zoelen van de PvdD wordt in de broodfok vaak slecht met honden omgegaan en is er geen controle op gezondheid, inentingen of leeftijd. Bovendien stimuleer je daarmee dat er steeds meer honden bijkomen, terwijl de asiels vol zitten,”

In november vorig jaar heeft de Partij voor de Dieren twee moties ingediend, ‘Differentieer tarieven hondenbelasting’ en ‘‘Geen handel in dieren’’, met de vraag om te onderzoeken of de hondenbelasting verlicht kan worden ten behoeve van dierenwelzijn en of broodfok extra belast kan worden. Uit beantwoording van de moties bleek dat differentiatie voor opvanghonden juridisch mogelijk is, en is er dus ruimte om kennels extra te belasten met een hoger vast tarief. Groningen hanteert op dit moment het laagste kenneltarief in Nederland.