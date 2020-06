KVV denkt na over Groningens Ontzet in andere vorm

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De kans bestaat dat het Gronings Ontzet dit jaar toch door kan gaan, maar dan wel anders dan normaal. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken denkt na over een feest in een andere vorm. Dat vertelde burgemeester Koen Schuiling woensdagavond bij de gemeenteraadsvergadering.

“Op dit moment is het helder: het kan niet, want het is een evenement en die zijn tot 1 september verboden’, zegt Schuiling. ‘Maar de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken denkt na over de vraag wat wel mogelijk is. Wellicht is er daarom een andere vorm denkbaar. Aan de andere kant moeten we het dit jaar misschien ook gewoon accepteren zoals het is, en blijft de mogelijkheid bestaan dat er niets doorgaat.”

Wethouder Paul de Rook kwam daarnaast met een plan ‘in wording’ om meer mensen naar de gemeente te trekken. De campagne moet aan inwoners en bezoekers laten zien dat de binnenstad veilig is. Hoewel de plannen nog niet erg concreet zijn, is de naam al wel bekend: Groningse Zomer. Volgens de Rook wordt er in de komende week meer bekend over het plan.