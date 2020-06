Kunstraad adviseert hogere subsidie voor Grand Theatre

nieuws

Het Grand Theatre ziet haar budget voor het komende jaar flink stijgen. De Kunstraad heeft geadviseerd om de subsidie voor het cultuurplatform te verhogen naar 531.000 euro. Donderdag overhandigde de Kunstraad zijn advies over de aanvragen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota.

De Kunstraad noemt Grand Theatre onmisbaar voor de stad: “Het is goed om te zien hoe Grand Theatre zich na een lastige periode heeft weten om te vormen tot een dynamische, open organisatie met een positieve sfeer en relevant, aansprekend aanbod.”

Grand Theatre had in de aanvraag om een verdere verhoging van de gemeentelijke subsidie gevraagd: “De Kunstraad waardeert onze koers en met de extra subsidie kunnen we meer toonaangevende voorstellingen naar Groningen halen”, aldus Niek vom Bruch, directeur van het Grand Theatre.