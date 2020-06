Kunstdetective vindt foto’s van gestolen ‘Groningse’ Van Gogh

Kunstdetective Arthur Brand is in het bezit van nieuwe foto’s van de gestolen Van Gogh ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’. Donderdagmiddag deelde hij de foto’s van het schilderij op Twitter. Na de roof van het schilderij uit museum Singer in Laren, op 30 maart jongstleden, zijn de foto’s het eerste teken van leven van het schilderij. Het Groningen Museum is de eigenaar van het doek.

Uit de foto’s is op te maken dat deze zijn gemaakt op 30 mei, twee maanden na de roof. Op één van de foto’s is een krant te zien met de datum. Kunstdetective Brand gaat ervan uit dat het om het echte schilderij gaat, omdat ook de achterkant van het doek is gefotografeerd. Daarop zijn echtheidskenmerken te zien, zo stelde kunstexpert tegenover RTV Noord-Holland. “Dat er nu foto’s opduiken waarop het schilderij te zien is, is een enorme opluchting. Het schilderij ziet er verder ook nog goed uit,” zo vertelt Brand aan de omroep.

Ten tijde van de diefstal,die plaatsvond op 30 maart jongsledenwas het doek uitgeleend aan het Singer door het Groningen Museum.

Breaking: Proof of life of the #VanGogh recently stolen in Laren. Remarkable picture circulating in maffia-circles. My theory that this was a copycat of the 2002 Van Gogh-robbery by Octave Durham seems even more likely now: his book is next to the painting… pic.twitter.com/30Oq2oE6I5

