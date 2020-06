Kratzitten in Noorderplantsoen als protest tegen alcoholverbod

nieuws

Archieffoto. Foto: Erick Bakker

Ruim vierhonderd mensen gaan op 30 juni op een krat zitten in het Noorderplantsoen. De actie is een protest tegen het alcoholverbod dat burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen voor het plantsoen heeft afgekondigd.

Enkele dagen geleden is er op Facebook een event aangemaakt onder de titel ‘Kratzitten in het Noorderplantsoen’. Inmiddels hebben 409 mensen aan te willen komen en zeggen er zeventienhonderd ge├»nteresseerd te zijn. Aanleiding voor de actie is het alcoholverbod in het Plantsoen. Burgemeester Schuiling heeft gezegd dat dit per 1 juli ook daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden. Volgens Schuiling is dit nodig omdat sommige groepen voor overlast zorgen in het gebied.

Het protest gaat een dag eerder plaatsvinden en start volgens de Facebook-pagina om 12.00 uur.