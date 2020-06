Kortsluiting zorgt voor forse schade aan bedrijfsbus

nieuws

Foto: Rick ten Cate

In een bedrijfsbusje aan de Peizerweg heeft dinsdagmiddag enige tijd brand gewoed. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 15.20 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een bedrijfsbusje dat op de stoep staat”, vertelt Nuver. “Op een gegeven moment kwam er rook onder de motorkap vandaan waarop de bestuurder de brandweer heeft gebeld. Het vermoeden bestaat dat er kortsluiting is ontstaan. Brandweerlieden hebben een kwartier lang water onder de motorkap gespoten. Daarmee was de situatie onder controle.”

De schade aan het voertuig is groot. “Omdat er zoveel water is gebruikt zal de auto de voorlopig niet meer kunnen rijden. Deze zal gerepareerd moeten worden.” Door het handelen kon de brandweer voorkomen dat de rest van de auto schade opliep. Vanwege de brand was de stoep, het fietspad en een gedeelte van de Peizerweg tijdelijk afgesloten voor het verkeer.