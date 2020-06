Kortsluiting in tl-bak zorgt voor rookontwikkeling in doveninstituut Haren

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In een pand van een doven- en slechthorendeninstituut aan de Rijksstraatweg in Haren heeft dinsdagochtend brand gewoed. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 09.05 uur binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Bij aankomst is de brandweer direct op onderzoek uitgegaan”, vertelt Lameris. “Al snel werd duidelijk dat er rookontwikkeling uit een plafond in een gebouw kwam. Deze werd veroorzaakt door kortsluiting in een tl-bak.” De brandweer heeft een nacontrole gedaan en heeft gekeken of er in het plafond geen vuurhaarden meer aanwezig waren.

Toen de brandweer ter plaatse kwam waren er geen mensen meer in het gebouw. Niemand is gewond geraakt.