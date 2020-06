Korte maar felle woningbrand aan Koninginnelaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Koninginnelaan in de Oranjewijk heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam om 11.20 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het te gaan om een brand op de eerste verdieping”, vertelt Wind. “Vlammen waren vanaf de straat duidelijk te zien. Brandweerlieden zijn direct een blussing gestart waarbij ze met één straal hogedruk een binnenaanval hebben gedaan. Al snel kon het vuur onder controle worden gebracht.”

Volgens Wind woedde de brand in de vensterbank. “Ik heb begrepen dat daar een doek lag waar olie op zat. Door onbekende oorzaak is dit in de brand geraakt. In de woning stond behoorlijk wat rook. Met een ventilator hebben de brandweerlieden de rook kunnen verdrijven.” Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Niemand raakte gewond.