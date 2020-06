“Komende dagen regelmatig zon, op donderdag regen en onweer”

nieuws

Foto: Johan Bosklopper

Er is donderdag opnieuw kans op regen- en onweersbuien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking maar de zon laat zich zo nu en dan ook even zien”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 of 22 graden, maar het zal erg zwoel aanvoelen. Woensdag krijgt de zon nog wat meer ruimte en gaat er geen regen vallen. Het gaat dan met 22 of 23 graden nog wat warmer worden.”

Kamphuis verwacht dat de donderdag mooi begint. “In de ochtend is er veel zon en loopt de temperatuur al snel op naar 23 of 24 graden. In de loop van de dag gaat het weer echter omslaan en gaat het regenen en onweren.”