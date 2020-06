“Komend weekend 25 graden met kans op onweersbuien”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Komend weekend kan het met 25 graden wel eens warm gaan worden maar is er ook kans op een regen- en onweersbui. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“De afgelopen dagen hebben we te maken gehad met de invloed van een zogeheten ‘koude poel’ op de Noordzee”, vertelt Kamphuis. “Een lagedrukgebiedje dat daar wat rondtolde en eigenlijk ingesloten werd door hogedrukgebieden. Bij ons resulteerde dit in de zo broodnodige regen. In Stad en omstreken viel de voorbije dagen zo’n 25 millimeter. Waardevolle millimeters hoewel de droogte daar niet mee gestopt is. Op dit moment zijn bolwerken van hogedruk bezig om de minidepressie onschadelijk te maken. Maandag en dinsdag is het nog koel en vooral op maandag is er nog kans op wat neerslag. Verder laat de zon zich ook regelmatig zien en wordt het op beide dagen bij een zwakke of matige noordenwind zo’n vijftien of zestien graden.”

“Op woensdag en donderdag 19 of 20 graden”

“Vanaf woensdag zien we een kleine depressie vanaf IJsland via de Britse Eilanden afzakken naar Bretage in Frankrijk. Boven Scandinavië gaat de luchtdruk stijgen en er wordt warme lucht aangevoerd. Dit betekent dat de temperatuur bij ons gaat oplopen. Op woensdag en donderdag gaan we alweer richting de negentien of twintig graden. Op beide dagen is het droog en de zon schijnt geregeld. Wel kan in de nacht van donderdag op vrijdag wat regen vallen dat vanuit Duitsland ons land binnentrekt.”

Warm, regen en onweer

“Die buien vormen de begrenzing met nog wat warmere lucht dat ons vrijdag gaat bereiken. Er komt een nieuwe blokkade van hogedruk tot stand. Als ik mij niet vergis dan komt deze blokkade wat noordelijker te liggen dat wat we de afgelopen twee zomers zagen. Dit betekent dat er warme lucht vanuit het oosten van Europa ons gebied binnen kan stromen, maar het betekent ook dat storingen wat noordelijker kunnen oprukken. Zowel vanaf de oceaan en de thermische laagjes vanuit het zuiden en oosten van Europa kunnen ons dan bereiken. Mocht dit scenario inderdaad werkelijkheid worden dan krijgen we komend weekend met warme dagen te maken waarbij het kwik oploopt naar 25 graden. Maar zo nu en dan kan er ook regen- en onweersbui tot onze contreien doordringen. Dat zou betekenen dat een verzengde droogte in dat geval uit gaat blijven.”