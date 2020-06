Koe raakt vast in hekwerk

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In een weiland aan de Zuiderhooidijk in Onnen is woensdagmiddag een koe bekneld komen te zitten in een hekwerk. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 17.00 uur bij de hulpdiensten binnen. “Een koe was met haar poten bekneld komen te zitten in een hekwerk waarmee het weiland wordt afgesloten. Voorbijgangers constateerden dit en hebben de hulpdiensten gebeld.” De Harense brandweer rukte vervolgens uit met een tankautospuit. “Brandweerlieden hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld. Met speciaal gereedschap konden ze vervolgens al snel de koe bevrijden.”

De koe is na haar bevrijding nagekeken op eventuele verwondingen. “Toen deze er niet bleken te zijn is het dier snel bij de andere koeien in het weiland gevoegd.”