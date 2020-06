KNMI waarschuwt voor onweersbuien zondagmiddag en -avond

nieuws

Een voltreffer naast het Gasunie-gebouw. Foto: Frank van Tol, frankvantol.com

Het KNMI heeft voor zondagmiddag en -avond code geel afgekondigd vanwege regen- en onweersbuien die dan over kunnen trekken.

De waarschuwing geldt vanaf 16.00 uur en is behalve voor Groningen ook voor de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel van kracht. Volgens het KNMI kunnen er in de loop van de dag in het noordoosten enkele onweersbuien ontstaan waarbij lokaal veel neerslag in korte tijd kan vallen. Ook hagel is mogelijk.

Zaterdag gold er ook code geel voor Groningen. Deze waarschuwing werd om 21.00 uur ingetrokken. Ondanks dat er zware buien over Duitsland in de richting van Groningen trokken hebben deze de gemeente niet bereikt. In de buurt van Leer, bij het dorpje Rhauderfehn, net over de grens, werd een tornado gespot. In deze omgeving viel in korte tijd 146 millimeter aan neerslag. Ook in Ter Apel heeft het stevig gehoosd waarbij ook hagel viel.