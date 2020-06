KNMI trekt code geel in

nieuws

Het KNMI heeft zondagavond om 21.00 uur alle waarschuwingen voor regen- en onweersbuien ingetrokken. In Groningen geldt nu ‘code groen’.

‘Code geel’ was zondagmiddag vanaf 12.00 uur geldig. Het Meteorologisch Instituut waarschuwde voor pittige buien die lokaal voor wateroverlast zouden kunnen zorgen. Rond 12.30 uur ontwikkelde zich precies boven de stad een bui die uiteindelijk uitgroeide tot een pittig exemplaar. Wel waren de verschillen groot. In de noordelijke en oostelijke wijken van de stad viel nagenoeg geen druppel terwijl het in de zuidelijke wijken hoosde. In Corpus den Hoorn kwamen verschillende tuinen blank te staan. Op de Peizerweg moest de brandweer in actie komen vanwege overtollig regenwater.

Wateroverlast

Ook elders in het land zorgden de buien voor problemen. Zo kwamen in Weert verschillende straten blank te staan, meldt 1Limburg. In Groenlo in Gelderland haalden mensen een kano uit de schuur om over de straat te varen. In Twente moest de brandweer zo’n vijftig keer uitrukken voor ondergelopen straten en volgelopen kelders. Ook in Drenthe was overlast. In Assen, Beilen en Hoogeveen was sprake van wateroverlast.

Komende dagen rustig weer

Dat de KNMI de waarschuwingen intrekt betekent volgens OOG weerman Johan Kamphuis niet dat het de komende uren ook droog blijft. “Het buienfront verlaat maandagochtend ons gebied. De komende week schijnt de zon regelmatig en is het rustig weer. Het kwik kan iedere dag oplopen tot zo’n 22 of 23 graden. Donderdag neemt de kans op buien weer toe.”