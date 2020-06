KNMI geeft code oranje voor Groningen vanwege zware buien

nieuws

Het KNMI heeft zaterdagmiddag code oranje afgegeven vanwege regen- en onweersbuien die over de provincie Groningen trekken.

De waarschuwing geldt vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur. Volgens het KNMI zijn er onweersbuien mogelijk waarbij er grote hagelstenen kunnen vallen. De buien gaan vergezeld met zware windstoten tot 75 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd.

Buien die eerder in de middag over de provincie trokken hebben op sommige plekken al voor flink wat schade gezorgd. In Drenthe, in de omgeving van Ballo en Rolde, werden door een windhoos diverse bomen geveld. Ook kwamen straten blank te staan. Staatsbosbeheer meldt dat op het Balloërveld veel schade is ontstaan aan bomen. Ook in Veendam ging het flink tekeer. Aan de Prins Bernhardlaan viel een boom tegen een huis. Aan de Zwaaikom waaide een stuk van een dak van een bedrijf weg. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Later meer.