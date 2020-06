KNMI geeft code geel voor regen- en onweersbuien

nieuws

Een voltreffer naast het Gasunie-gebouw. Foto: Frank van Tol, frankvantol.com

Het KNMI waarschuwt zaterdagochtend voor regen- en onweersbuien. Voor de provincie Groningen heeft het instituut code geel afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf 11.00 uur. “Verspreid over het land komen enkele buien voor”, meldt het KNMI. “Aanvankelijk gaan deze buien met name in Noord-Holland gepaard met onweer en hagel. In de middag kunnen de buien vooral in het noordoosten van het land lokaal gepaard gaan met windstoten tot zeventig kilometer per uur, hagel en veel regen in korte tijd.”

Een vergelijkbare waarschuwing deed OOG-weerman Johan Kamphuis vrijdagavond al. Hij voorspelde dat het in de ochtend met 25 graden eerst nog flink warm zou zijn en dat aan het einde van de ochtend of rond de middag de buien Groningen binnen zouden gaan trekken. Die buien zouden dan volgens hem gepaard gaan met onweer en lokaal flink wat regen. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 18.00 uur.