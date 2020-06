KNMI beëindigt code oranje voor Groningen

nieuws

Foto: Melarno Kraan - 112Groningen.nl en Michael Huising - 112Groningen.nl

Het KNMI heeft zaterdagavond code oranje voor de provincie Groningen beëindigd. Tot 19.00 uur geldt er code geel.

De weerwaarschuwing werd zaterdagmiddag even na 17.00 uur afgegeven. Volgens het KNMI zouden er een aantal zware buien over de provincie trekken waarbij er kans was op grote hagelstenen. De buien zouden daarnaast gepaard gaan met een harde wind en lokaal veel regen. De waarschuwing werd rond 18.10 uur beëindigd. Voor zover bekend hebben zich in de provincie Groningen geen problemen voorgedaan tijdens deze buien. In Gasteren en in Klazienaveen moest de brandweer wel in actie komen voor wateroverlast en stormschade.

Een eerder buienfront zorgde halverwege de middag wel voor problemen in Groningen. In Veendam gingen diverse bomen om en waaide een deel van een dak van een bedrijf weg. In Drenthe ontstond een windhoos die veel schade aanrichtte aan de bomen op het Balloërveld.

Veendam 20 km verderop pic.twitter.com/Ov1zqMDCkH — Tedo Swarts (@TedoSwarts) June 27, 2020

