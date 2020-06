Kleine bedrijven kunnen vanaf 1 juli corona-subsidie aanvragen bij provincie

nieuws

Per 1 juli kunnen bedrijven met minder dan vijftig werknemers subsidie aanvragen bij de provincie Groningen voor kosten die zij gemaakt hebben voor corona-maatregelen.

Kleine bedrijven die bijvoorbeeld bewegwijzering, desinfecteringspompen, spatschermen of een digitaal reserveringssysteem hebben ingevoerd, kunnen de kosten hiervoor deels laten vergoeden. De provincie trekt 1,5 miljoen euro uit voor de zwaarst getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector, de vervoerssector en culturele instellingen.

“De coronoacrisis raakt onze economie breed en zorgt bij veel ondernemers voor grote acute onzekerheid”, aldus gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. “Een extra investering komt hard aan bij kleine bedrijven die hun omzet hebben zien kelderen door de coronamaatregelen. Hen willen we graag ondersteunen met deze anderhalvemeter-regeling.”

De helft van de kosten om bijvoorbeeld een winkel, restaurant of sportschool aan te passen worden vergoed. De subsidie bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 2500 euro. De investering in de corona-maatregelen moet minimaal 1000 euro bedragen. Niet alle winkels komen voor subsidie in aanmerking, want winkels als supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops kunnen geen subsidieaanvraag indienen. De subsidie geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020.