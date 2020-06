“Klamme nacht wordt zaterdag gevolgd door onweer en lokaal veel regen”

nieuws

De nacht naar zaterdag gaat warm en klam verlopen maar zaterdag komt er echt een einde aan de warmte. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Na de eerste tropische dag van deze zomer gaat het weer de komende dagen uit een ander vaatje tappen”, vertelt Kamphuis. “In de nacht van vrijdag op zaterdag is daar nog niets van te merken. De nacht gaat erg klam verlopen waarbij de minimumtemperatuur op 22 graden blijft hangen. Zaterdag begint de dag warm waarbij de temperatuur al snel richting de 25 graden wordt opgestuwd.”

In de loop van de ochtend komt dan de verkoeling. “Dit zal aan het einde van de ochtend of rond de middag zijn. Er arriveert dan een actief buiengebied. Daarbij is er kans op onweer, lokaal veel regen en een kleine kans op hagel. In de loop van de middag wordt het weer droog. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is er nog kans op een enkele bui. De koelere lucht stroomt dan over ons gebied en het koelt vervolgens in de nacht langzaam af naar zestien graden.”