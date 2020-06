Kinderopvangen in de gemeente blij dat snotneusjes weer welkom zijn

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Kinderdagverblijven in de gemeente zijn erg blij dat kinderen onder de 6 jaar met een snotneus gewoon naar de opvang kunnen. Het geeft ouders, medewerkers en kinderen rust dat er nu duidelijke richtlijnen zijn.

Suzanne Veenstra-Riegen, verantwoordelijk voor zeven locaties van het SKSG, geeft aan dat deze versoepelde richtlijn ook voor ouders rust geeft: ‘Er is sprake van opluchting bij zowel de ouders als onze collega’s. We volgen steeds de RIVM richtlijnen. Veiligheid staat wat dat betreft voorop. Daar merkten we bij ouders ook veel begrip voor, maar tegelijk snappen we ook goed welke druk dit kan geven op bijvoorbeeld een baan of studie van een ouder. De discussie over wel of niet welkom is voor beide partijen vervelend. We willen allemaal dat de kinderen weer lekker kunnen komen spelen met hun maatjes en zich kunnen ontwikkelen, en zijn blij dat dit nu weer vaker kan.’

Marinka Koster van Kids2B, onder andere actief in Ten Boer, vindt het fijn dat er nu duidelijke richtlijnen zijn: ‘We zijn erg blij! Het was een beetje een grijs gebied, er waren nog geen concrete richtlijnen waar wij ons aan moesten houden. Dan moet een opvang zelf interpreteren wanneer ze wel of niet een kind thuis laten blijven. Dat is erg vervelend. Nu is er overzicht, de ouder kan prima bepalen of een kind meer heeft dan een gewone snotneus. Die kent het kind immers goed genoeg. Voor kinderen is het fijn dat hun dagelijkse ritme zo intact blijft, dat is voor de ontwikkeling en de rust van het kind beter.’

Basisregels gelden nog steeds

De basisregels dat een kind bij koorts of luchtwegklachten thuis moet blijven, gelden nog steeds. Maar voor de opvangen is het prettig dat het RIVM voor kinderen onder de 6 jaar de richtlijnen heeft versoepeld. Het SKSG laat weten: ‘Bij kinderen komt een loopneus namelijk vaak voor en in een aantal gevallen betreft het bekende chronische luchtwegklachten (bijvoorbeeld door hooikoorts of astma). Voor deze laatste groep is het niet nodig dat een kind thuisblijft. We merkten dat vooral in het gebied tussen chronische luchtwegklachten en een regelmatige loopneus discussie ontstond.’