Kinderen ravotten in de modder

Foto: Suzan de Grijs

Jezelf lekker vies maken met modder. Dat was het devies van diverse kinderen maandag aan het einde van de middag.

Het was namelijk modderdag en de kinderopvang SKSG had daarom allerlei activiteiten georganiseerd in de Oranjewijk bij het Noorderplantsoen.

Vanwege de coronamaatregelen moest het in kleine kring gebeuren, maar dat mocht de pret niet drukken. Er werden wedstrijden zoals modderwerpen en een modder estafette gehouden. Ook werden er modderdiploma’s uitgereikt.

De modderdagen worden niet alleen georganiseerd omdat het ravotten in de modder leuk is, maar ook omdat buiten spelen en bewegen goed is voor de kinderen.