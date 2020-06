Kinderen met snotneus hoeven niet meer thuis te blijven

nieuws

Kinderen in de leeftijd tot zes jaar met verkoudheidsklachten hoeven niet langer thuis te blijven. Dat laat RTL Nieuws dinsdagavond weten.

Het RIVM heeft dinsdag de richtlijnen voor kinderdagverblijven en scholen aangepast. Dit betekent dat kinderen die een snotneus hebben niet mee verplicht thuis hoeven te blijven. De wijziging komt na een oproep van de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding, het NVIB, en de vereniging voor jeugdartsen, de AJN. De afgelopen maand waren kinderen met verkoudheidsklachten of een kuchje alleen welkom op kinderdagverblijven als ze negatief getest waren op het coronavirus of als ze hooikoorts hebben. De NVIB en AJN zijn van mening dat een coronatest voor een kind erg traumatiserend kan zijn. Een arts moet namelijk met een wattenstaafje diep de neus in en ook moet een kweek uit de keel worden gehaald wat soms de neiging opwekt tot kokhalzen.

Nu de richtlijnen gewijzigd zijn mogen kinderdagverblijven en scholen alleen baby’s, peuters en kleuters nog weigeren die koorts hebben. Hetzelfde geldt voor kinderen met een gezinslid dat klachten heeft die aan het coronavirus doen denken.