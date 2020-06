Kind raakt bekneld in voetbaldoel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een kind is vrijdagochtend bekneld komen te zitten in een voetbaldoel aan de Maresiusstraat in de wijk Gravenburg. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon bekneld kwam rond 10.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “Aan de Maresiusstraat heb je een voetbalveldje met een doel”, vertelt Ten Cate. “Dit doel bestaat niet uit een net maar uit allemaal spijlen. Door nog onbekende oorzaak was een kind hier vast in komen te zitten.” Behalve een ambulance rukte ook de Groninger brandweer uit. “Met redgereedschap hebben ze het slachtoffer kunnen bevrijden.”

Het slachtoffer is vervolgens in de ambulance gecontroleerd op eventuele verwondingen. “Uiteindelijk hoefde het kind niet mee naar het ziekenhuis.” Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.