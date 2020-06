“Kille dagen op komst met regen en soms een harde wind”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

De warme zomerse temperaturen gaan we de komende dagen inruilen voor een aantal kille dagen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er nog sprake van prima temperaturen”, vertelt Kamphuis. “Er zijn zonnige perioden die afgewisseld worden door enkele wolkenvelden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het ongeveer 24 graden. In de nacht naar donderdag zijn er wolken, kan er zo nu en dan wat motregen vallen en daalt het kwik naar twaalf graden.”

“Donderdag is het met vijftien graden al een stuk koeler. Er is veel bewolking met kans op een beetje lichte regen. De wind uit het noordwesten is matig, kracht drie tot vier. Vrijdag en zaterdag vallen er geregeld buien en is het erg kil met maar dertien graden als maximumtemperatuur. Daarnaast gaat het ook nog eens stevig waaien.”