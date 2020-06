Kermissen wellicht toch eerder mogelijk dan 1 september

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is wellicht toch mogelijk om al voor 1 september kermissen te organiseren. Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid donderdagmiddag laten weten.

Kermisexploitanten demonstreren donderdag op het Malieveld in Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen zijn grootschalige evenementen, waar kermissen onder vallen, niet toegestaan. De exploitanten vinden dat zij wel weer aan de slag kunnen en wijzen daarbij naar attractieparken die ook hun deuren al weer hebben mogen openen. Minister De Jonge heeft nu gezegd welwillend tegenover de plannen van de exploitanten te staan om kermissen eerder toe te staan.

“Wellicht is er wel iets mogelijk”, zegt De Jonge. Wel vindt hij het belangrijk dat de branche zelf met plannen moet komen hoe dit volgens hen veilig kan gebeuren. Daarover is woensdag al een gesprek geweest. “We zijn best bereid om te kijken wat eerder kan dan 1 september, maar dan moet het wel veilig. Je moet je aan de anderhalve meter afstand houden”, aldus de minister.