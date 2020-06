Kermisexploitanten voeren actie voor heropening

nieuws

foto: Sebastiaan Scheffer

Kermisexploitanten in het land voeren deze week actie om het kabinet te overtuigen dat de sector heropent moet worden. Vanwege de coronamaatregelen mogen kermissen tot 1 september niet doorgaan.

De exploitanten maken zich zorgen omdat de datum van 1 september geen voldongen feit is. Het kabinet heeft eerder besloten dat evenementen en kermissen pas weer georganiseerd mogen worden als er een vaccin is tegen het coronavirus. De kans dat er voor september een vaccin is, is klein. Met de actie willen de exploitanten het kabinet overtuigen dat attracties veilig kunnen draaien met het in acht nemen van anderhalve meter afstand.

We worden gepiepeld

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor de kermisexploitanten. Onlangs gaf zestig procent van de ondernemers aan op korte termijn ernstige liquiditeitsproblemen te verwachten. De exploitanten hebben daarnaast het gevoel dat ze gepiepeld worden. De hulp van de overheid is niet rendabel en een extra hulppakket zit er niet aan te komen terwijl ondertussen pretparken wel open mogen en bouwmarkten die meer bezoekers trekken dan kermissen getolereerd worden.

Demonstreren op Malieveld

De Nederlandse Kermisbond gaat deze week samen met de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders een protocol aanbieden aan het ministerie van Economische Zaken. In dit protocol staat beschreven hoe kermissen zich denken te kunnen houden aan de coronamaatregelen. Daarbij moet gedacht worden aan het gebruik van mondkapjes voor medewerkers, looproutes en anderhalve meter afstand. Donderdag willen de exploitanten demonstreren op het Malieveld in Den Haag.