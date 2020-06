KEI-week dit jaar voornamelijk online

Door de coronamaatregelen ziet de KEI-week, de introductieweek voor nieuwe studenten, er dit jaar heel anders uit dan normaal. Geen feesten, maar nog wel informatie en kennismaken met studiegenoten.

De introductieweek, die dit jaar van 10-14 augustus plaatsvindt, is voor studenten een belangrijk week om kennis te maken met de stad en studiegenoten. “We gaan gewoon de informatie verstrekken die de student nodig heeft, dus wat dat betreft zal het niet direct invloed hebben op de eerstejaars studenten,” zegt Floris Ganzeboom, voorzitter van het bestuur van de KEI-week. “We hebben een heleboel programmaonderdelen bedacht waarmee we dat kunnen doen. Een voorbeeld is de KEI-talks, waarmee studenten worden geïnformeerd over diverse onderwerpen die belangrijk voor ze zijn. Bijvoorbeeld financiën of activiteiten naast de studie.”

Toch kunnen er ook nog dingen fysiek georganiseerd worden. Studenten kunnen bijvoorbeeld rondleidingen krijgen bij verschillende verenigingen en er zal een informatiemarkt zijn. “We merkten dat daar aan beide kanten wens naar was. Toch dat fysieke contactmoment, even voelen wat voor mensen daar zijn bij zo’n vereniging, mensen spreken. Dat doet toch wel wat meer dan alleen een pagina op internet waar je wat leest over een bepaalde organisatie waar je bij kunt gaan.”