Kantoor ABN AMRO in Haren gaat in september dicht

Foto: Google Maps - Streetview

ABN AMRO krimpt haar kantorennetwerk in, met als gevolg dat het kantoor in Haren aan de Rijksstraatweg 184 op 11 september gaat sluiten. Dat maakte de bank donderdagochtend bekend.

Klanten kunnen vanaf deze datum terecht in het kantoor aan de Grote Markt in Groningen. Klanten in de omgeving van het kantoor in Haren ontvangen een uitnodiging om ondersteuning te krijgen bij het online bankieren. De medewerkers van het kantoor in Haren werken voortaan in een ander ABN AMRO kantoor. De huur van het kantoorpand is opgezegd.

Volgens de bank blijkt uit onderzoek dat een grote meerderheid van de oudere en minder mobiele klanten de bankzaken online regelt. Omdat bijna iedereen dit doet, krimpt het bedrijf het aantal fysieke locaties van de bank in. Er bestaat een groep klanten die wel extra ondersteuning nodig hebben; deze kunnen volgens de bank gebruik maken van een financiële zorgcoach.