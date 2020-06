Kabinet: “Vakanties naar meeste Europese landen weer mogelijk”

nieuws

Vakanties naar de meeste Europese landen zijn vanaf 15 juni weer mogelijk. Dat heeft het kabinet dinsdagmiddag besloten.

Het besluit betekent dat alle landen die tot het Schengen-gebied behoren van code oranje naar code geel gaan. Dit betekent dat toeristische vakanties weer mogelijk zijn. De Schengen-landen zijn alle Europese landen behalve Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië en Roemenië. In Europa zijn er daarnaast een aantal landen die hun grenzen voor het toerisme gesloten houden, bijvoorbeeld Denemarken. Of waar quarantainemaatregelen gelden, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Deze landen blijven op ‘code oranje’ staan. Ook voor Turkije en Marokko blijft code oranje gelden.

Bezoek je deze zomer een land in het Schengen-gebied dan hoef je bij terugkomst niet twee weken in quarantaine.