‘Jullie hebben iets geleerd wat je in een normaal schooljaar niet zou leren’

nieuws

Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

Minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs heeft alle leerlingen van groep 8 een brief gestuurd. “Het laatste jaar is afgelopen. Maar dit jaar was wel heel apart, vind je niet?”

Slob schrijft dat het voor de leerlingen waarschijnlijk heel gek was om ineens les te krijgen in de woon-, slaapkamer of tuin en dat het soms ook moeilijk was om klasgenootjes te moeten missen. “Ik hoop dat je wel gezond bent gebleven en dat het goed gaat met jou en met je familie en vrienden. Je hebt de laatste maanden iets geleerd wat je in een normaal schooljaar niet zou leren. Misschien heb je hier nog niet aan gedacht, maar ik weet zeker dat het zo is. Het coronavirus heeft je iets geleerd over ziekte en gezondheid, over vrijheid misschien, of over hoe goed we voor elkaar willen zorgen in Nederland. Dat is het onthouden waard.”

Slob spreekt de hoop uit dat het schooljaar, ondanks het gekke verloop, toch nog op een rustige manier afgerond kan worden, met een fijne vakantie. “Dat heeft iedereen wel verdiend, dacht ik zo.” De minister schrijft verder dat hij contact heeft gezocht met alle middelbare scholen. “Ik heb gevraagd om volgend schooljaar een beetje rekening te houden met het rare schooljaar dat nu achter ons ligt. Zo gaan we er samen alles aan doen om jou op een plezierige manier aan de brugklas te laten beginnen.”

Wat een mooie brief voor de leerlingen van groep 8 @arieslob. Namens de achtste groeper hier thuis hartelijk dank! pic.twitter.com/6dc2TP7XUh — Jeroen Huizing (@JeroenHuizing) June 27, 2020