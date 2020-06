Joke van Leeuwen nieuwe gastschrijver van de RUG

nieuws

Schrijver, illustrator, dichter en performer Joke van Leeuwen is de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat in het collegejaar 2020-2021 drie lezingen en een openbaar interview verzorgen.

Van Leeuwen verkent in de lezingen drie thema’s. Het gaat over haar achtergrond als ‘Nederbelg’, over de manieren waarop tekst en beeld elkaar beïnvloeden, en over moderne en historische uitingen van passie en seks. Ook geeft ze enkele werkcolleges voor geselecteerde studenten.

Joke van Leeuwen is een veelzijdig auteur. Ze schrijft romans, poëzie en kinderboeken, tekent en doet aa cabaret. Haar werk is veelvuldig vertaald en bekroond, onder meer met de Theo Thijssenprijs, de AKO Literatuurprijs en de Constantijn Huygensprijs.

Sinds 1986 is aan de RUG elk jaar een gastschrijver verbonden. In het verlenen waren dat onder meer Doeschka Meijsing, Willem Wilmink, Nelleke Noordervliet, Rutger Kopland, Joost Zwagerman en Arthur Japin.