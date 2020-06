nieuws

Foto: Harro Meijer

De gemeenteraadsfracties van de Stadspartij, het CDA, de VVD en de PVV gaan aanstaande woensdag een motie indienen om de hondenbelasting in de gemeente Groningen af te schaffen in 2021.

“Je gaat toch ook geen kattenbelasting of paardenbelasting heffen?”, zo stelt Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en dient enkel het doel om de gaten in de begroting te dekken. Het College van B&W zal op daarvoor op zoek moeten naar een alternatieve dekking.”

De hondenbelasting wordt in steeds meer Nederlandse gemeenten afgeschaft. Volgens de fracties is het dan ook logisch dat de gemeente Groningen de hondenbelasting stopt. De voormalige herindelingsgemeenten Ten Boer en Haren kenden sowieso geen hondenbelasting. De kosten van administratie en controle van hondenbelasting zijn relatief hoog en hondenbelasting wordt vooral gebruikt voor algemene middelen.