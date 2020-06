Jason Dourisseau stopt bij Donar

nieuws

Jason Dourisseau (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Jason Dourisseau maakt in het nieuwe basketbalseizoen geen onderdeel meer uit van de selectie van Donar. Dat is maandagavond bekendgemaakt door de Groningse basketbalclub.

Dourisseau (36) speelde ruim tien jaar voor Donar. In het seizoen 2009-2010 kwam hij over van het IJslandse Reykjavik. In de eerste wedstrijden maakte hij direct indruk met zijn atletische en energieke spel. In de jaren daarna groeide hij uit tot een vaste waarde in het team. Zijn werkethiek sloeg aan bij het publiek. In 2014 werd hij zelfs beloond met een ‘eigen tribune’ na een zeer succesvol seizoen.

In het seizoen 2014-2015 maakte hij een kort uitstapje naar Duitsland waar hij voor S. Oliver Baskets speelde. Ondanks een promotie naar de Bundesliga keerde hij na een jaar weer terug in Groningen. Voor Donar is hij de meest succesvolle speler ooit. Hij speelde circa 630 officiële duels en 85 oefenwedstrijden. Sinds zijn komst naar Groningen wist Donar vijf keer de landstitel te veroveren, werd vier keer bekerwinnaar en sleepte twee keer de Supercup in de wacht.

Wat Dourisseau nu gaat doen is onbekend. Van Jason wordt op een gepaste manier afscheid genomen. Door de coronamaatregelen is nog onbekend in welke vorm dit gaat gebeuren. Dit zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.