Kunstenares wandelt vijf dagen door de provincie om zwerfafval op te ruimen

Blikjes, plastic flessen en bekertjes: het is maar een greep van al het afval dat dagelijks op de grond belandt. Daarom wandelt de Italiaanse kunstenares Martina Dal Brollo deze week door de provincie om zwerfafval te verzamelen.

Een deel van het afval dat ze verzamelt gebruikt ze voor een expositie, die vanaf september in het Wall House te zien zal zijn. Bij de tocht wordt Dal Brollo geholpen door heel veel vrijwilligers. Dinsdag begon de zwerfafvaltocht in de stad. “Het idee is om niet alleen mensen, maar ook belangrijke plaatsen met elkaar te verbinden waar ze werken om milieuvervuiling tegen te gaan,” vertelt Dal Brollo. “Al het plastic willen we gebruiken om te laten zien wat we niet met het milieu moeten doen. We brengen ook in kaart wat de meest vervuilde plekken zijn in de stad en de provincie. Hoewel Groningen een mooie stad is, is er nog wel wat werk te doen.”

Beleid

Dal Brollo wordt bij dit initiatief geholpen door de organisatie ‘Groningen Schoon Dankzij Mij‘, die valt onder de strategie van de gemeente Groningen om zwerfafval aan te pakken. Per jaar stelt het Rijk ongeveer €294.000 beschikbaar om initiatieven als deze op te kunnen zetten in de gemeente. Zo worden er onder andere gastlessen gegeven op scholen om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval. Aanvullend op deze lessen is er bijvoorbeeld een theatershow beschikbaar, maar kan ook de goochelaar Nico met z’n kliko langs komen in de klas. Ook bestaat de jaarlijkse actie Lentekriebels, waar vrijwilligers de stad schoon gaan maken. Dit jaar is deze actie vanwege de coronacrisis vooralsnog afgelast.

Toen Gert Bron van Groningen Schoon Dankzij Mij van het initiatief van Dal Brollo hoorde, was hij gelijk enthousiast. “Dit soort acties steunen we heel graag. We hebben mensen erbij betrokken waar we al veel mee samenwerken. In Groningen hebben we meer dan 900 stille krachten die af en toe meehelpen om de rommel op te ruimen van een ander. We proberen iedereen te bewegen om Groningen zwerfafval vrij te maken en te houden.”

De komende dagen komt de tocht onder andere nog langs Winsum, Pieterburen en Sauwerd.

In de fotoserie hieronder zijn voorbeelden te zien van zwerfafval dat de wandelaars binnen een kwartier rond station Groningen Noord vonden.