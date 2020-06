Intrillen damwanden bij De Frontier voor onbepaalde tijd uitgesteld

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Combinatie Herepoort heeft het intrillen van damwanden voor de verdiepte zuidelijke ringweg bij De Frontier voor onbepaalde tijd moeten uitstellen. Dat komt door een waterleiding in de omgeving.

Bij De Frontier moet één tussenwand, het sluitstuk van de zuidwand en een klein deel van de noordelijke damwand, nog worden ingetrild. De waterdruk van een leiding in de omgeving moet korte tijd verlaagd worden. Dit kan niet in de geplande periode worden gedaan, vanwege werkzaamheden aan leidingen elders. Op dit moment is er nog geen nieuwe datum bekend voor het intrillen bij De Frontier. De werkzaamheden zouden tussen 6 tot 17 juli zijn.

Ook langs een deel van de het Oude Winschoterdiep is vertraging ontstaan. Dit komt doordat de planning voor de aanleg van een tijdelijk fiets- en voetpad op deze plek veranderd is. In eerste instantie zouden de werkzaamheden vanaf 23 juni plaatsvinden. Het werk hier is nu vier dagen verplaatst en duurt van 27 juni tot 18 juni.op zaterdag 18 juli.