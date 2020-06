Inge van Calkar geeft spetterend optreden op dak Forum

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Inge van Calkar en haar band hebben zaterdagmiddag een optreden gegeven op het dak van het Forum in de binnenstad van Groningen. Het concert kon via een livestream bijgewoond worden.

Het optreden duurde een half uur en in die dertig minuten zong Van Calker onder andere haar succesvolle nummer ‘Touchdown’ maar ook haar nieuwste singel ‘Spinning Around’. Behalve via een live-stream kon een beperkt aantal bezoekers op het dak aanwezig zijn bij het optreden. Het optreden was een zogeheten prestigeproject. Van Calkar en haar band wilden namelijk laten zien dat met de nieuwste veiligheidsmaatregelen het heel goed mogelijk is om kijkers een onvergetelijke concertervaring aan te bieden.

Aanvankelijk zou het optreden vorige week zaterdag al plaats vinden. Echter vanwege de slechte weersverwachting toen werd het verplaatst naar deze zaterdag.

