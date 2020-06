Incidentfotografen door agenten met getrokken wapens uit auto gehaald

nieuws

Foto: ingezonden/OOG Tv

Twee incidentfotografen zijn zaterdagavond in de stad Groningen door politieagenten met getrokken wapens uit hun auto gehaald. Het bleek te gaan om een vergissing.

“Politieagenten kregen een melding van een persoon met een vuurwapen aan de Mispellaan in de wijk Selwerd”, vertelt een incidentfotograaf. “Daarop zijn wij als fotografen ook gaan rijden. Eenmaal in de wijk wees de persoon die het alarmnummer had gebeld de auto van de twee incidentfotografen aan als het verdachte voertuig. De auto werd vervolgens door de agenten benaderd met Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten, BTGV. Met getrokken wapens werden de twee fotografen uit de auto gepraat waarna ze geboeid werden. De jongens riepen direct dat ze van de pers waren maar daar hadden de agenten in eerste instantie geen boodschap aan.”

Flink geschrokken

Al snel na de aanhouding viel het kwartje en werden de twee jongens weer vrijgelaten. “Daarbij kregen ze uiteraard excuses aangeboden van de agenten.” Met de twee fotografen gaat het naar omstandigheden goed hoewel ze laten weten wel flink geschrokken te zijn.

Verward persoon

De politie laat weten dat de melder een verward persoon was die mogelijk onder invloed was. In de telefonische 112-melding klonk de persoon echter serieus waarbij er melding werd gemaakt van een vuurwapen en dat de man bedreigd werd. De politie rukte daarop met zeven auto’s uit richting Selwerd. Eenmaal ter plaatse wees de man twee auto’s aan. In eerste instantie een auto waar de twee fotografen inzaten en even later een onopvallend dienstvoertuig van de politie. Daarop is de man naar huis gegaan. De politie is in gesprek met hem. Niemand is aangehouden.