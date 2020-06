Huurscooter uitgebrand in Hoogkerk

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Middenweg in Hoogkerk is maandagavond een scooter door brand verwoest. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 19.50 uur binnen waarop er een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een scooter die je kunt huren”, vertelt Weening. “Buurtbewoners vertellen dat ze afgelopen weekend al de nodige instanties gebeld hadden omdat de scooter half gedemonteerd in de straat stond. Onder andere de accu lag er uit. Nu is het voertuig dus in de brand geraakt.”

De brandweer heeft uiteindelijk alleen een nacontrole gedaan. “Een buurtbewoner heeft nadat de brand ontdekt werd gelijk een poederblusser gepakt en daarmee de brand bestreden. Toen de brandweer arriveerde waren de vlammen al verdwenen.” De politie heeft de scooter meegenomen. Buurtbewoners hebben de rommel opgeveegd waarmee de straat weer netjes was.