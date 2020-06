Huurders hebben nauwelijks problemen met betalen huur ondanks corona

nieuws

Verreweg de meeste huurders hebben ondanks de coronacrisis nog geen problemen om hun huur te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van de IVBN.

Volgens belangenorganisatie IVBN, De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland, heeft slechts één procent van de huurders de voorbije weken zich gemeld omdat ze bang waren dat ze niet hun huur konden betalen. Dat weinig huurders in de problemen komen komt volgens de IVBN door de steunmaatregelen van de overheid waar op teruggevallen kan worden. Daarnaast ziet de organisatie ook dat verhuurders zich flexibel opstellen en tegemoet komen waar nodig.

Volgens de belangenorganisatie is het niet nodig om verhuurders te dwingen om van hun periodieke huurverhoging af te zien. IVBN-directeur Frank van Blokland: “Het schrappen van de generieke huurverhoging betekent dat het de huurders een voordeel oplevert van 25 tot dertig euro, terwijl de grootste groep dat niet nodig heeft. Omdat zij financieel niet of nog niet door de coronacrisis worden getroffen.” Van Blokland vindt dat verhuurders juist een beperkte opslag op de huur moeten vragen om te corrigeren voor inflatie en noodzakelijke investeringen te kunnen doen in bestaande en nieuwe woningen.