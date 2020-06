Huurders eisen dat huurverhoging Woldring niet doorgaat

nieuws

Huurders van het Woldringcomplex aan de Friesestraatweg eisen dat de aanstaande huurverhoging niet doorgaat. In een brief aan Woldring Verhuur hebben zij hun standpunt duidelijk gemaakt.

Afgelopen donderdag zijn huurders samen met ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, langs de deuren gegaan in het complex om handtekeningen te verzamelen. Tijdens de eerste ronde bleken ruim honderd huurders bereid te zijn hun handtekening te zetten. Deze handtekeningen zijn samen met de brief naar Woldring gestuurd. In de brief wordt duidelijk gemaakt dat de huurverhoging niet door moet gaan. Voor sommige bewoners in het complex gaat het om een verhoging van 5,1 procent. “Ik vind het erg oneerlijk dat die huurverhoging doorgaat. De huren zijn al erg hoog, veel dingen zijn niet af in het gebouw en er komen onzekere tijden aan met corona”, aldus huurder Rojhin Bazyan.

Jerom Maat van ROOD: “We wisten al wel dat er onvrede is bij de huurders van Woldring, maar zoveel positieve reacties op onze brief had ik niet verwacht. Als ik Woldring was zou ik eieren voor mijn geld kiezen als onze brief straks daar op de deurmat ligt, zo’n grote groep huurders met zoveel energie zou ik niet tegen me willen hebben.” Woldring Verhuur is de afgelopen tijd al vaker in het nieuws geweest dat er dingen mis gaan in het nieuwe pand. Zo voeren huurders nog steeds strijd tegen verplichte huurkosten van 181 euro die betaald moeten worden wanneer je gaat huren bij Woldring. Daarnaast zijn er ergernissen rond de liften die een paar dagen stop worden gezet en een slecht functionerend klimaatsysteem.

“Er is nog een hoop mis in dit complex, en dat terwijl de huurders flink moeten betalen voor een studio of appartement bij Woldring. Wat ROOD betreft houden we nog niet op als de huurverhoging van de baan is maar gaan we door tot alle problemen zijn opgelost en huurders een betere prijs betalen”, aldus Maat.