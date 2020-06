Hulpverleners redden paard uit vijver

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Elf hulpverleners moeste er vrijdagavond aan te pas komen om een paard uit een vijver in Haren te redden. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 21.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het paard was door nog onbekende oorzaak in een vijver beland aan de Hoornsedijk”, vertelt Ten Cate. “Door de meldkamer werden politie en brandweer ter plaatse gestuurd. Zij moesten behoorlijk wat moeite doen om het dier te bevrijden. Nadat het de agenten niet lukte sprongen de brandweerlieden bij. Uiteindelijk waren er zes brandweermannen en vijf agenten nodig om het paard uit de vijver te redden.”

Met het dier gaat het ogenschijnlijk goed. Er wordt onderzoek gedaan hoe het dier in de vijver kon belanden.