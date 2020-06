Hulpdiensten redden ree uit hekwerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten maandagochtend in actie komen aan de Rijksstraatweg in Haren. Op het erf van een woning was een ree vast komen te zitten in een hekwerk.

De melding van een dier in problemen kwam rond 11.05 uur bij de Harense brandweer binnen die daarop uitrukte met een tankautospuit. Op dat moment waren medewerkers van de Dierenambulance al ter plaatse. “Een ree was vast te komen zitten in een hek”, vertelt een medewerker van de Dierenambulance. “Hoe dit kon gebeuren is onbekend maar wij vermoeden dat het dier te snel de weg is overgestoken of dat het op de vlucht was. Het beest zat echter zo vast dat wij het met geen mogelijkheid los konden krijgen. Daarop hebben we de hulp van de brandweer ingeroepen.”

De brandweerlieden hebben met behulp van redgereedschap het dier kunnen bevrijden. “De ree is wel gewond geraakt. Mijn collega’s zijn daarop naar Ureterp gereden waar het beest behandeld gaat worden in een opvangcentrum.”